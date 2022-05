Expérience professionnelle de "business development" et de gestion de projet à la fois dans

un Cabinet de Conseils RH et un environnement de vente de services.

Capacité avérée à négocier et intervenir à haut niveau et a atteindre les objectifs.

Expérience Internationale.



Mes compétences :

Vente complexe

Gestion de projet

Management d'équipe

Management de projet

Ressources humaines

Formation

Conseil en recrutement