Laurie HAY

Mes qualités et compétences me permettent de m’impliquer et de m’intégrer rapidement et avec application à de nouveaux environnements de travail. Au cours de recherches menées sur les missions et mon profil personnel, j’ai constaté que les orientations qui me correspondent le plus sont souvent liées à des activités protéiformes et polyvalentes tout en étant spécialisées et liées à des domaines d’expertise.