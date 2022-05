Laurie JARDIN

Diplômée en Management et Marketing des Activités de Service de l’IAE d’Aix en Provence, je recherche activement un poste de Chef de Produit Marketing.

Riche de 3 ans d’expériences dans des fonctions Marketing essentiellement en VPC sur des Postes de Chef de Produit/Chargée de communication (Trésor du Patrimoine, CPE) ou encore Chef de projet Marketing (Iquesta, Société Générale).

Après un semestre d'étude en Inde, je possède un niveau d'Anglais courant et j’apprécie de travailler dans un contexte international.

N’hésitez pas à me contacter si des opportunités correspondent à mon profil.



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

Web

CRM

Microsoft Office

Adobe Photoshop