Depuis 5 ans et à travers les différents services pour lesquels j’ai travaillé, la Gestion des Ressources Humaines m’a offert une photographie de la société avec toute la complexité qu’elle comporte. La prise de hauteur acquise n’a fait que renforcer mon envie d’être un appui des collaborateurs de la ligne managériale, d’apporter mes idées et convictions.

Face à la diversité des situations et des demandes je suis une collaboratrice engagée dans la recherche de solutions.



1er acteur français sur le marché de l’amélioration de l’habitat, Leroy Merlin France est une entreprise aux nombreuses facettes, riche d’initiatives, de réussites, d’innovations et à la culture humaine unique.



Vous l’aurez compris, Leroy Merlin se raconte d’abord par ses femmes et ses hommes.



La planète Verte vous intéresse et vous souhaitez échanger ?



✉️ laurie.ladoucette@leroymerlin.fr

06 22 98 27 21



À bientôt !



Mes compétences :

Gestion de la paie

Recrutement

Management

Gestion administrative

Tableaux de bord et analyses RH