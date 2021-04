Laurie LE BORGÈS

Mal à l'aise au travail avec vos collègues, votre responsable,

Difficultés à conjuguer vie privée et vie professionnelle,

Vous voulez vous sentir en forme, ne plus avoir autant de doutes, de peurs, d'angoisse,... ou vous souhaitez augmenter vos capacités, vos atouts dans un monde professionnel en constante évolution et où le niveau d'exigence est de plus en plus important.

Je mets à votre disposition mon expérience dans le monde de la finance et de l'entreprise, en association aux techniques de P.N.L. et d'hypnose pour vous permettre de définir et d'atteindre vos objectifs.

Contactez moi, je suis à disposition au 06 83 98 01 24 ou laurie.leborges@hypnose-paris-10.com



Site: www.hypnose-paris-10.com

Blog: www.hypnose-paris-10-blog.com





Articles publiés :

https://www.femmeactuelle.fr/sante/psycho/hypersensible-comment-des-seances-dhypnose-peuvent-vous-aider-2072670



https://www.mariefrance.fr/equilibre/psycho/coaching/3-exercices-surmonter-timidite-446938.html



https://www.femina.fr/article/migraine-comment-la-soigner-au-naturel



https://mag.helloconsult.com/insomnie-addiction-phobie-et-si-vous-optiez-pour-lhypnotherapie/



https://www.annuaire-hypnotherapie.com/la-confiance-en-soi



https://www.medoucine.com/blog/traiter-les-allergies-avec-hypnose/



https://www.annuaire-hypnotherapie.com/l_hypnose-pour-mieux-gerer-son-stress-aux-examens?fbclid=IwAR2WYCbcXgQcmh_Q2zBSNTkca-z-0n7kUbHrfUJNRdOboqSt_Le68X7qTW8



https://blog.libheros.fr/patients-et-proches/hypnose-et-la-dependance-affective



https://consciousli.co/laurie-le-borges-en-hypnose-on-ne-fait-jamais-rien-contre-son-gre/



Mes compétences :

Communication

Programmation Neuro Linguistique

RITMO

Hypnose