Laurie LECONTE

Bienvenue sur mon profil.



Je suis animatrice-coordinatrice de l'association Capitole Angels, réseau de business angels à Toulouse.



Un business angel est une personne physique qui investit une partie de son patrimoine dans le capital social d’une entreprise innovante à fort potentiel et qui, en plus de son argent, met à disposition de l’entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps. Grâce à son apport financier, sa réactivité, sa présence et son soutien, un business angel est particulièrement apprécié en phase de démarrage (amorçage) d’une jeune entreprise quand les sources de financement classiques interviennent moins facilement.



Ma principale mission est de favoriser le financement des entreprises innovantes de la région en démarrage en permettant aux investisseurs privés de rencontrer les porteurs de projet. Elle consiste notamment à participer au processus d’analyse de dossiers, de leur présélection à leur financement dans le but de faciliter, coordonner et animer leur instruction.



Je suis également en charge du suivi de budget associatif, de l'élaboration, en collaboration avec le conseil d'administration, du plan de communication : rédaction de newsletters trimestrielles qui informent sur l’avancement des projets en cours et ceux financés et annoncent les événements liés à la vie de l’association ou la mise en place de communiqués de presse informant des dernières levées de fonds effectuées par Capitole Angels.



J’organise plusieurs évènements annuels, comme l’assemblée générale de l’association et la participation à des salons tels que :

• le salon Midinvest qui vise à accélérer la prise de contacts et les échanges entre de jeunes pousses en recherche de financement et leurs financeurs potentiels : business angels, fonds d’amorçage…

• le salon Midinnov qui est le salon de l’innovation en Midi-Pyrénées permettant des rencontres entre entreprises porteuses de projets innovants et investisseurs potentiels.

• le salon de l’entreprise : lieu d’échanges, d’apprentissage et d’approfondissement pour tous les sujets qui touchent la vie quotidienne de l’entreprise et de l’entrepreneur.



Je m’occupe également de l’organisation de manifestations semestrielles telles que :

• l’Angel’s Café : soirée d’échanges à thème entre créateurs, BA et acteurs de l’écosystème du financement des créations d’entreprises

• l’Angel’s Dating : soirée qui a pour objet l’échange, la rencontre et le partage entre business angels



L’animation du site internet de Capitole Angels et l’envoi d’e-mailing via la plateforme Joomla font partie des actions de communication dont je suis responsable.



Je participe à la gestion de Gust, plateforme internationale de gestion du dealflow (flux d’opérations) destinée aux business angels et utilisée par l’ensemble des réseaux. Ce nouvel outil allie rapidité, sécurité, efficacité et convivialité et permet de co-investir avec les autres réseaux.



Font également partie inhérente de mes missions, le calcul des statistiques de l’association que je transmets à France Angels, la fédération française de business angels, avec qui je suis en contact régulier pour me tenir informée des nouveautés et leur communiquer nos dernières actualités et le partage des bonnes pratiques avec d’autres réseaux de business angels français.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

PCIE

Joomla!

Levée de fonds

Accompagnement

Innovation