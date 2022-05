Laurie LECOMTE

Diplômée d'un Master 2 pro en Politiques Sociales et développement territorial, j'ai cherché durant 2 ans un poste dans ma filière d'étude correspondant à mon diplôme mais en vain...



De nature diplomate, réfléchie et dynamique j'ai donc décidé de créer mon propre emploi en devenant chef d'entreprise de ma propre boutique !



La méthodologie acquise grâce à mon parcours universitaire m'a facilité toutes les démarches à effectuer et prises d'informations nécessaires à la création de l'entreprise.



Ainsi, au lieu de développer des projets pour une collectivité territoriale, je développe mon entreprise via un réseau partenarial que j'ai mis en route dès le lancement de mon activité et que je cultive un peu plus chaque jour.