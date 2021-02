Pierre JOUVE

Savoir-être :

Patience

Curiosité

Bienveillance

Force de proposition

Rigueur

Autonomie

Prise de recul



Compétences :

+ accueillir, renseigner et orienter les publics

+ enregistrer les prêts et les retours

+ répondre au téléphone

+ inscrire les usagers

+ remplir les notices bibliographiques

+ rechercher dans une base de données

+ mettre en rayon les documents

+ installer une exposition

+ équiper et réparer les livres et revues

+ classer les archives

+ encadrer un public scolaire

+ présenter un exposé

+ organiser une activité dapprentissage

+ mettre en oeuvre un projet décriture

+ réaliser un support pédagogique

+ assurer le soutien scolaire

+ configurer une liseuse électronique

+ Bibliothéconomie

+ Culture générale

+ Histoire littéraire