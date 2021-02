Professionnelle en gestion de paie et du personnel.

7 années d'expérience.

Discrétion, dévouement, rigueur, sens relationnel, investissement personnel.



Mes compétences :

Gestion administrative et comptable

Esprit entrepreneurial

Formation professionnelle continue

Logiciel de paie: ELITE, CEGID, SAGE

Gestion de planning : Chrono Gestor

Elaboration des bulletins de paie et déclarations

Législation et code du travail

Suivi administratif de la gestion du personnel