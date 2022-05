Laurie MADIER

Bonjour !



Je travaille actuellement au C.H.U de Montpellier au sein du laboratoire de Biochimie.



j'ai suivi une formation de technicien de laboratoire de part un BTS Biologie Analyses & Contrôles puis une licence Biologie parcours Biochimie.



Au cours de mon cursus j'ai eu l'opportunité de faire des stages dans la recherche (médicale et agro-alimentaire).

Par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le laboratoire d'immuno-hématologie de l'Etablissement Français du Sang.



Ce métier demande d'être rigoureux, organisé, autonome, calme en situation d'urgence et surtout avoir conscience que l'on tient un rôle primordial dans le suivi des patients.



Bonne visite !



Mes compétences :

Réalisation des examens IH

Méthodes electrophorétiques

Délivrance des PSL

Utilisation des automates (Qwallys & Innova)

Dépistage et identification d'Ac

Western blot

Culture cellulaire