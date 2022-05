Laurie MALDONADO

Dynamique, volontaire et mobile, je suis disponible pour de nouvelles opportunités dans les secteurs de la communication et du marketing. Je parle anglais couramment grâce à mon séjour d'un an en Australie (2011) et je suis polyvalente grâce à mes expériences riches et variées.

A la recherche d'un poste alliant action et réflexion, j'ai hâte de mettre à profit ma volonté et mes capacités d'adaptation.





Mes compétences :

attaché de presse

Audit

Audit de communication

Autonomie

Chargé de mission

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Marketing

NTIC

Polyvalence

Presse

Qualité

Qualité rédactionnelle

Qualité relationnelle