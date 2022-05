Laurie MASSOLIN

Enthousiaste, proactive et minutieuse, telles sont les qualités que j'ai pu mettre au service d'un cabinet RH et d'une structure publique ces deux dernières années. Soucieuse d'accompagner l'évolution de personnes et d'entreprises, je souhaiterai développer des compétences dans tous domaines liés aux Ressources Humaines (recrutement, formation, accompagnement à la mobilité interne / externe,...).



Mes compétences :

SPSS Statistics

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Effectuer le diagnostic RH de TPE et PME

Effectuer de la prospection commerciale

Conduire des entretiens diagnostics

Connaissance de techniques de recherches d'emploi

Conduire des entretiens de recrutement

Effectuer du sourcing sur les différents jobboards

Rédiger un plan d'actions et des préconisations

Gérer administrativement des clients

Animer des ateliers collectifs thématiques

Concevoir des questionnaires d'évaluation