Laurie MAURANGE

Secrétariat : Accueil physique et téléphonique des clients, traitement du courrier, notes de service, convocations à des réunions et invitations à des évènements. Mails, lettre type et création de papiers en-tête. Traitement de dossier client, fournisseurs et partenaires. Bases de données. Classement et archivage. Création et paramétrage d’outils Excel. (Bulletin de paie, outils de facturation…)



Comptabilité : Saisie comptable, déclaration de TVA, lettrage et rapprochement bancaire.



Social : Récupération des variables nécessaires pour établir le bulletin de salaire. Élaboration d’ une DPAE. Élaboration de bordereaux de cotisations





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Accueil des clients

Gestion de caisse

Gestion des stocks et approvisionnement