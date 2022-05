Laurie MAYOT

Créative, curieuse et organisée, avec une forte éthique de travail, je suis à la recherche d'un poste me permettant d'effectuer un travail significatif tout en me fournissant des défis intellectuels.

Détentrice d'un master en "Business Management with Marketing", et d'un master en "International Banking and Finance", tout deux obtenus avec mentions, et de part mes diverses expériences professionnelles, je suis à même d'accomplir différentes missions.

Bien que voulant me rapprocher de la France après plusieurs années passées à l'étranger, je reste mobile à l'international dans le cadre de mon travail.



Mes compétences :

Analyse financière

Stratégie digitale

Commerce international

Marketing direct

Marketing

Investissement

Banque privée

Gestion budgétaire

Gestion de trésorerie

Conseil

Sap

Forex

Finance

Finance de marché

Planification stratégique

Trésorerie