Laurie MONTEL

Diplômée d'un Master II Droit des affaires, ainsi que d'un Master I Droit Social (respectivement obtenus à l'Université de la Rochelle et à l'Université d'Auvergne) je possède un parcours universitaire pluridisciplinaire, à la fois, enrichissant et professionnalisant.

Outre mon parcours dédié au Droit - et tout particulièrement au Droit Social - qui m'a dotée de solides connaissances juridiques et d'un réel esprit d'analyse et de synthèse, mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de développer mes compétences en la matière.



Je souhaite aujourd'hui valoriser mon parcours professionnel et conforter mes compétences en évoluant dans ce domaine, idéalement en tant que Juriste d'Entreprise Spécialisée en Droit Social.



Mes compétences :

Gestion des relations individuelles et collectives

Réalisation de plans de formation et suivi de carr

Préparation et respect des procédures (licenciemen

Suivi des conditions de travail (prévention des ri

Veille au respect des obligations juridiques (léga

Conduite des recrutements (études des candidatures

Réalisation de veille juridique (légale, jurisprud

Rédaction d’actes juridiques (contrats de travail,

Gestion de contentieux prud’homaux

Dispense de conseils juridiques