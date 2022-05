Laurie MOREL

Etudiante appliquée en Master 2 Stratégie et Management de la Communication au pôle ICOMTEC de l'IAE de Poitiers, je profite de cette année pour approfondir tous les aspects de la communication.



Après diverses expériences dans l'événementiel, le community management et les relations presse, je profite de cette année pour parfaire ma connaissance du web. Dans le futur, j'espère ainsi conseiller les organisme sur leur communication, pourquoi pas numérique.



Entre dossiers, présidence de Cell'IE et autres activités mes journées sont bien rythmées pour mon plus grand plaisir !















Mes compétences :

Relations Presse

PAO

Vente directe

Community management