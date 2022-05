Laurie PASCHIER - THIBAUDAT

Double compétence en "Biologie, Santé, Sciences du médicament" et "Informatique et Data-Management"

Master 2 de Poitiers "GPhy - Génie Physiologique, Biotechnologique et Informatique".



Première expérience:

1an et 3mois chez SANOFI R&D en pilotage de projets cliniques, spécialisée gestion des ressources opérationnelles cliniques (FTEs) sur Planisware 5 (P5).



Depuis 1 an: chef de projets planification clinique opérationnelle sur P5 en mission chez SANOFI R&D.



Mes compétences :

Physiologie

Pharmacologie

Essais cliniques

Cycle de vie du medicament

Data Management

Programmation (ADA, JAVA, C, SAS, SQL, PHP, HTML)

Gestion de Projet

Informatique

Industrie Pharmaceutique

Base de données

Biologie

Microsoft Excel (tableaux croisés dynamiques, VBA,

Data management; Réglementation des essais cliniqu