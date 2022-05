Laurie PEREZ

Bonjour,

Titulaire du DEASS, je recherche un poste d'Assistant de Service Social sur Toulouse et ses environs.



Après l'obtention du Diplôme d'Etat, ne trouvant pas de travail en tant qu'assistante sociale, j'ai souhaité rester dans le domaine social en m'occupant de personnes âgées et handicapées en tant qu'auxiliaire de vie et cela pendant un an.

Puis, j'ai ENFIN trouvé un remplacement d'assistante sociale au Foyer de Jeunes Travailleurs de Carcassonne. J'ai accompagné individuellement les jeunes résidents dans différents domaines : professionnel, santé, familial, culturel, gestion ... J'ai également mis en place des actions collectives pour réunir les jeunes au sein du FJT.

A la suite de cela, j'ai trouvé un autre remplacement au Centre Hospitalier de Revel où je suis toujours actuellement. J'interviens dans différents services : court séjour, SSR, USLD, UHR, EHPAD pour organiser la sortie vers le domicile ou vers un lieu de vie...



Je suis disponible à partir du 1er janvier 2016 et je souhaiterai trouver un poste sur Toulouse.

Merci de me contacter si vous avez des pistes, des opportunités.









Mes compétences :

Renseigner la personne sur les dispositifs d'aide

Normes rédactionnelles

Analyser situation et besoins de la personne

Définir un projet d'accompagnement social

Présenter des dossiers individuels à l'équipe

Techniques d'écoute et relation à la personne