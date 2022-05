Laurie PERRET

Je suis étudiante en dernière année d'ESC en parcours audit et expertise comptable à Grenoble.



J'ai acquis au cours de ces trois années d'école de commerce une solide expérience professionnelle avec 16 mois de stage à mon actif.



Grâce à ma formation scolaire et mes expériences professionnelles (audit,expertise comptable et contrôle de gestion), j'ai acquis une rigueur dans mon travail certaine ainsi qu’un grand sens de l’organisation et du respect des délais.

Enfin de part ma curiosité naturelle et mon goût pour le contact je me sens tout à fait capable t’intégrer une équipe aisément.



Je souhaite aussi réaliser les trois années nécéssaires en cabinet afin d'obtenir le DEC (diplôme d'expert comptable).



A la suite de mes études, je souhaite occuper idéalement la fonction d'assistante audit ou asssitante en expertise comptable.



Mes compétences :

Audit

DSCG

Expertise comptable