Yoan FALIPPOU

Dessinateur industriel depuis 6 ans, j’ai travaillé dans les domaines de l’aéronautique, l’outillage, les moules d’injection (Plastiques et métalliques) et de la machine-outil.

Ma formation de base étant orientée vers des métiers rigoureux et précis, j’ai pu entretenir et améliorer ces compétences au sein de mon milieu professionnel.

Le travail en équipe m'a permis de développer un panel de compétence divers et varié.

Les nouvelles technologies m'inspirent et continuent de maintenir mon envie d'apprendre.





Mes compétences :

Informatique

Catia v5

Autodesk inventor

Usinage

Gestion de parc informatique

SolidWorks

AutoCAD

CAO

DAO