Laurie RENAULT-BROCHARD

De formation juridique, jai été clerc de notaire pendant 7 ans dans une étude notariale de Blois. Mon expérience professionnelle ma permis de développer mes qualités de contact et conseil à la clientèle, ainsi que lorganisation et la rigueur nécessaires aux métiers du droit.



Jai quitté mon emploi en janvier 2010 afin de suivre mon conjoint, chef de projet dans lindustrie automobile, muté par son entreprise aux U.S.A.

Nous y sommes restés pendant 3 ans pendant lesquels jai pu perfectionner mon anglais et découvrir les coutumes et la façon de vivre d'un autre pays.



De retour en France, j'ai repris mon ancien travail de clerc de notaire et mon contrat à durée déterminé à pris fin en décembre 2014.

Je suis actuellement Responsable de l'Unité Juridique à l'UDAF de Loir-et-Cher où j'encadre 4 attachés juridique.







Mes compétences :

Mobilité nationale

Mobilité internationale

Expatriation

Droit de la famille

Droit des successions

Droit immobilier