Laurie RIVALS

Expériences professionnelles :



2015/2016 : Commerciale terrain Actis Isolation en alternance ( Bachelor commercial et marketing)



2014/2015 : Hôtesse de caisse - Casino (contrat étudiant)



Novembre 2013/Janvier 2014 : Vendeuse conseil/ hôtesse de caisse- Sephora



Juillet 2013 : Agent d’entretien



Entretien des locaux, responsabilité de la fermeture de l’entreprise.



Janv – fev 2013 : Vendeuse conseil – Avoca, à Dublin

Accueil téléphonique et physique des clients/usagers, vente et conseil en magasin, réception de marchandises, mise en rayon et développement de la langue anglaise.



Octobre 2012 : Hôtesse d’accueil Karting vallée de l’Arc

Accueil téléphonique et physique des clients/usagers, vente et conseil sur divers renseignements, réception de marchandises et enregistrement des inscriptions.



Avril-Mai : 2012 : Garde d’enfants

Responsabilité de 10 enfants en bas âges, animatrice.



Nov – déc 2011 : Chargée d’accueil Mairie de TRETS

Accueil téléphonique et physique des clients/usagers, suivi administratif des dossiers, enregistrement des inscriptions, saisie des données internes (fichier clients...)



Mai – juin 2011 : Vendeuse conseil Trets Belles Affaires

Accueil téléphonique et physique des clients/usagers, Réception des marchandises, mise en rayon, constitution de la décoration d’un rayon et vente et conseil en magasin.



Janv – fev 2010 : Vendeuse conseil – Etam lingerie

Accueil téléphonique et physique, réception des marchandises, mise en rayon,

constitution de la décoration d’un rayon, vente/conseil en magasin et entretien du magasin.



Événementiels :

Hôtesse d’accueil IKEA Vitrolles

Hôtesse d’accueil Journée portes Ouvertes au lycée Gambetta Aix en Provence