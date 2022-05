Dynamique, curieuse, et volontaire, j'adore découvrir et gérer des projets liant challenges et contraintes.



Mes compétences :

Excel

SAP

SMED

Word

AMDEC

Business object

Powerpoint

LEAN SIX SIGMA PROJECTS

Lotus notes

5 S

Lean management

Qualité

Gestion des stocks

Logistique

Amélioration continue

Kanban

Manutention

Sécurité

Environnement

yellow belt

Value stream mapping

Management