Hilomi GERMAIN

Diplômé Ingénieur en Mécanique et Production,

Je possède une forte envie et une grande capacité à travailler en équipe tout en m'adaptant au travail autonome et indépendant,

Je suis motivé pour toujours atteindre les objectifs qui me sont fixés.

Je porte un intérêt pour les missions ponctuelles et rapides, mais également pour les longs projets.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

TopSolid

QS-Stat

Microsoft Excel

Catia

SAP Contrôle de Gestion

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

SolidWorks

Lean Six Sigma

8D