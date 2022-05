Laurie ROTELLA

Com’ci ou Kom’ça, mais surtout comme vous le voudrez !



Com’ci-Kom’ça c’est la rencontre entre deux Nanas, deux Toulousaines débordantes d’imaginations.



Laurie, l’infographiste qui a su prendre le meilleur de sa formation de styliste et Camille, la graphiste /dessinatrice issu de la communication visuelle, s’associe en partenariat artistique pour vous proposer un service de qualité !



Elles vont mettre en œuvre leurs créativités pour vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches de communication globale et vos projets d’évènementiels.



Ces jeunes graphistes vous proposent aussi de travailler sur vos idées originales et personnalisées.



Leurs compétences complémentaires, leurs professionnalismes vous assurent un service au plus près de vos attentes et de vos besoins tout en respectant votre budget.



Graphisme :



Identité visuelle : Logotype / Charte Graphique – Dessin / Illustration



Edition :



Plaquette commerciale / Cartes de vœux / Cartons d’invitations / Cartes de visite/ Mise en page de documents / Brochures / Journaux / Fiches techniques / Catalogues / Calendriers / Maillings …



Publicité :



Affiches / Flyers / Dépliants / Signalétique / Application sur objets publicitaires…



Evènementiel :



Organisation d’évènements publicitaires et artistiques…



Contact@comci-komca.fr



