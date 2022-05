Laurie ROUHETTE JACOTOT

- Communication globale

Gestion de projet – présentation et argumentation des maquettes

Brainstorming – recherche de concept de communication

Ecriture des recommandations client

Maîtrise de la chaîne graphique

Gestion de la fabrication auprès des fournisseurs

Organisation et coordination de projets

Suivi des dossiers : du brief créatif à la livraison du document à l’imprimeur

Contrôle de la mise en application des chartes graphiques et contraintes techniques liées au packaging

Coordination des relectures, corrections et validation des documents avec les clients et leurs filiales internationales

Organisation de séances de prises de vues, contrôle de la qualité des photos



- Administrative et comptable

Réception et filtrage des appels téléphoniques, prise de rendez-vous du directeur

Organisation des réunions et des déplacements

Réception et traitement du courrier

Rédaction de compte-rendu

Rapprochement des factures fournisseurs de la facturation client

Préparation de la comptabilité pour le cabinet comptable et règlement des factures (frais généraux)

Gestion et suivi budgétaire : devis, factures, relances des impayés, règlement les litiges

Archivage



- Organisationnelle

Planification du temps de travail sur les dossiers

Suivi et coordination du planning journalier d’une équipe de 3 graphistes



- Commerciale

Veille commerciale

Rédaction des offres

Suivi du CA, objectif mensuel, reporting

Recherche de nouveaux prestataires pour des demandes spécifiques

Négociation des prix avec les différents fournisseurs

Constitution des dossiers d’appels d’offre : documents réglementaires et recommandation







Mes compétences :

Rigoureux aime les défis et le travail en équ

Dynamique