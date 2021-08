Vincent CHARLANNE

Si j'étais un jeux-video... Loco-Roco! Gameplay simpliste, sans fioriture, mais diablement efficace.

Si j'étais un film... dur celui là, disons... Fighter in the Wind, la persévérance et la rigueur peuvent mener à tout.

Si j'étais un cocktail... White Russian, qui révèle ses atouts quand on si attend le moins.

Si j'étais un sport... Boxe Française. Maîtrise, souplesse, adaptabilité, force, précision.

Si j'étais une voiture... Peugeot 205. Toujours à la page, fiable et qui se contente de peu.



Mes compétences :

Développeur web

Chef de projet web

Relation client

Manager

CMS

Responsable

Internet

Wordpress

Drupal

Joomla

NTIC