Laurie SADOUDI

Mon crédo est l'animation d'équipe !



Je suis spécialisée dans le management dans l'assurance.



Je considère que le rôle d'un manager est de faire prendre conscience à chaque collaborateur qu'il est un talent essentiel au fonctionnement de l'équipe et de la société. Pour cela, il convient de travailler avec lui, d'être à son écoute et de le challenger.



Je fonctionne beaucoup avec le jeu. Depuis toujours, le jeu est un vecteur d’apprentissage, de montée en compétence. Il véhicule des valeurs importantes au sein d'une entreprise tels que le respect des règles, le respect de l'autre, la cohésion, l'écoute, le partage... . Il s'agit d'un outil important dans le management.



La création d'un esprit d'équipe et la confiance en son manager sont pour moi les points essentiels permettant la réussite des objectifs de l'entreprise. J'aime manager car il faut innover, écouter, se remettre en question, s'organiser ....



Bref évoluer constamment !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Animation d'équipe

Gestion de sinistres

Animation de réunions

Management