Laurie SAISSY

Bonjour,



Je suis webdesigner graphiste et ux designer freelance à Paris et Nice.

Créative, polyvalente et passionnée, j’apprécie de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome, je suis perpétuellement à la recherche de nouveaux challenges créatifs.

Je vous accompagne dans la création et la réalisation de vos supports de communication visuelle de l'imprimé à la création de site internet, et assure la direction artistique et la création graphique de tous vos projets. Ayant suivi une formation en intégration, je peux mener vos projets web de A à Z.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails et à consulter mon site sur portfolio.lauriesaissy.com



Laurie



Mes compétences :

Suite Adobe CS5/CS6

Infographiste

Publicité

Création

Graphisme

InDesign

Html/css

Web design

UX

Direction artistique

Ux design

User experience