Laurie SAMAMA

COOP-TIME ? C'est quoi?!



Il s'agit du premier réseau social dédié aux cadres qui fonctionne exclusivement par la recommandation



Notre réseau est un club fermé, constitué de plus de 5000 coauteurs, actifs sur la France entière et à l'étranger.



Ces coauteurs sont des :

Chefs d'entreprises, Directeurs commerciaux, Direceurs artistiques, DRH, DAF, DSI, responsable de pôle, chefs de projet, Ingénieurs, Experts comptables, Avocats, Huissiers, Agents immobilier...



Ils sont sélectionnés par nos soins en fonction de leurs expertises et sont issus de secteurs d'activités divers et variés.



Ils mettent à profit leur réseau et leurs connaissances, pour vous permettre de trouver rapidement le candidat idéal !



Lorsque le candidat présenté par l'un de nos coopteurs signe un cdi chez l'un de nos clients, le coauteur perçoit une prime de 700 euros !



Notre devise : Recruter c'est bien, recommander c'est mieux !



Recruter avec COOP-TIME, c'est l'assurance de recruter mieux, plus vite et moins cher, que par un cabinet de recrutement classique.



