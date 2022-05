Laurie TAMET

Chef de produits dans le secteur de la menuiserie et des systèmes architecturaux en aluminium. J’ai à cœur de mener à bien les projets de développement produit qui me sont confiés dans le respect des objectifs et de la stratégie marketing définie.

Organisée, autonome et curieuse, j’aime participer à la définition de la stratégie marketing mais aussi à des projets transverses dans l’entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Argumentaire de Vente

Veille concurrentielle

Gestion de produit

Marketing stratégique

Analyse marketing