Laurie TESSIER

Cumulant 10 années d'expérience dans le monde des Agences Marketing et Communication à Paris et Bordeaux, mon rôle est d'aider les entreprises dans leur montée en compétences digitales et le développement de leur business par le digital.



Nous avons co-fondé, Clémence Campech et moi-même, PERTINENS, agence conseil en Transformation Digitale à Bordeaux.



Avec PERTINENS, nous créons un modèle nous permettant d'oeuvrer pour l’autonomie digitale des annonceurs et de développer leur chiffre d’affaires.

Avec PERTINENS, nous fédérons les experts (agences et indépendants) au travers d'un écosystème vertueux et dynamique et leur offrons un apport d'affaires additionnel.



Découvrez-en plus sur la mission de PERTINENS : https://www.pertinens.fr



Mes compétences :

Conseil

Communication

Gestion de projet

Veille

Stratégie de communication

Études qualitatives

Études quantitatives

Marketing stratégique

Community management

Gestion événementielle