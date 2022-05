Laurie THIERRY

Actuellement en dernière année de Bachelor Marketing & Commerce au sein de l'ESGCI, je compte poursuivre mes études en intégrant au mois de septembre un Master en Business Development et Management Commercial.



Je souhaite poursuivre mon parcours en alternance, je suis donc à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans le domaine commercial/marketing débutant au mois d’août ou de septembre afin d'intégrer ma quatrième année. Le rythme est de trois jours en entreprise (lundi, mardi, mercredi) et de deux jours à l'école (jeudi et vendredi) pour une durée de 12 à 24 mois.



Mes compétences :

Vente

Benchmarking

Veille commerciale

Gestion administrative

Veille concurrentielle

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Logiciel CRM

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Veille stratégique