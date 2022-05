Laurie THOMAZO

Après deux ans de classe préparatoire Lettres et Sciences Sociales, j'ai intégré, en 2011, ICN Business School située à Nancy.



Attirée par le domaine du marketing, j'ai profité des cours, des conférences mais également de mon engagement associatif pour l'appréhender au mieux. C'est en ce sens que mes recherches de stage se sont tournées vers ce secteur



Après un premier stage en startup m'ayant permis de faire un premier pas dans le domaine du web, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie en profitant d'une année de césure durant laquelle j'ai intégré l'agence digitale parisienne 50A en qualité d'assistant social media manager et chef de projets digitaux où j'ai pu appréhender les aspects opérationnels du travail d'une agence web.



Désireuse de profiter de cette année de césure pour acquérir plusieurs types de compétences, je me suis ensuite tournée vers l'avant-vente et la conception stratégique en intégrant, en tant qu'assistante consultant digital, l'agence Vanksen Luxembourg, me permettant ainsi de découvrir un autre volet du travail en agence mais également un autre environnement. J'ai ainsi pu participer à la conception de recommandations stratégiques sur des typologies de propects très divers et mais également sur l'ensemble des problématiques du digital.



J'ai ensuite choisi de suivre la route "Digital marketing & communication" entre septembre et décembre pour ma dernière année à ICN pour finalement intégrer, dans le cadre de mon stage de fin d'études, en janvier 2015 l'agence parisienne Brainsonic en tant que consultante digital et social media.



Je suis actuelement en recherche active de mon premier emploi, aussi, si mon profil vous intéresse, je me tiens à votre disposition pour un premier échange en vue, peut-être d'une future collaboration.



Mes compétences :

Photoshop

Microsoft office

Marketing digital

Digital marketing

Community management

Communication

Social media

Webmarketing

Réseaux sociaux

Conseil digital