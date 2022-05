Laurie TIXAIRE

Agée de 22 ans, diplomée du BEP Vente Action Marchande et d'un Bac professionnel Commerce obtenu avec mention.

Pour réaliser le méter d'agent de voyage ou travailler dans le tourisme l'expeerience de la vente ne suffisait pas. Alors j'ai décidé de partir un an à l'étranger. Je suis donc partie en tant que jeune fille au pair à Chicago pour apprendre l'anglais. Et je termine actuellement ma formation de Conseiller Vendeur Tourisme avec l'apprentissage d'Amadeus pour pouvoir travailler en Agence de voyages.

J'ai également été animatrice en centre de loisirs pendant 4 ans durant les vacances scolaires pour avoir un revenu durant mes études, agent de bibliothèque et agent de Poste pour préparer mon voyage aux USA.

Je suis très motivée, j'ai le goût du challenge, et apprécie le contact client.

Je recherche un emploi dans le tourisme dans les Pyrénnés-Orientales.



Mes compétences :

Agent de voyages

Anglais

Tourisme

Voyage

Voyages