Laurie VERSTRAETE

Hello,



Je m'appelle Laurie, je suis transcriptrice audio indépendante. Je transcris des entretiens, des conférences, des rendez-vous techniques, le plus souvent en mot-à-mot. Je mets mon perfectionnisme au travail pour rendre l'écrit le plus fidèle possible à l'audio et transmettre une transcription soignée et de qualité.



La diversité des sujets de transcription fait que chaque jour est différent, et j'aime apprendre des sujets de médecine, de juridique, d'informatique, de nouvelles technologies, de travaux de recherches, des projets de mémoire, et bien d'autres encore. Chaque nouvelle transcription me perfectionne dans ces domaines si enrichissants et me permet de rendre des transcriptions toujours plus élaborées.



Pour moi, une ambiance chaleureuse, mais professionnelle, rend une collaboration toujours plus agréable et réussie. La satisfaction de mes collaborations prend une place très importante dans mon travail.



Laurie



https://www.transcriptionfreelance.com



Mes compétences :

Transcription audio

Rédaction web