Laurienne PLAZANET

Issue du secteur touristique, dans lequel j'ai exercé plus de dix ans.

J'ai eu diverses expériences dans ce secteur:

Hôtesse guide

Assistante commerciale

Agent de voyage

Agent de réservation/technico-commerciale



J'ai suivi formation de formatrice professionnelle pour adultes avec l'AFPA, durant laquelle je me spécialise pour former un public se destinant aux métiers du tourisme et de la vente



Mes compétences :

Vente

Développement durable

VAE

Technique de recherche d'emploi

Tourisme

Accueil