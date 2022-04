Catherine LECENE

Cadre responsable de la restauration au Pavillon Elysée Lenôtre, j'ai souhaité ajouter à mes compétences de manager celle de formateur et de passeur des techniques et compétences de restauration.



Etre capable de transmettre des savoirs avec pédagogie, être capable de prendre en compte l'individu avec ses points forts et ses difficultés, être capable de gerer les situations de crise.



Par ma double expertise, pédagogique et technique, je contribue au développement des compétences par l'insertion, la qualification ou le perfectionnement du personnel de restauration.





MES COMPETENCES TECHNIQUES EN RESTAURATION :

Dans le management

Recrutement, intégration, suivi, organisation, optimisation des parcours et des flux dans l'espace, régulation



Dans la production

Matériel, règlementation, commercialisation, argumentation, distribution, mise en valeur des produits, hygiène du personnel et des locaux





MES COMPETENCES PEDAGOGIQUES :

Préparer, animer et évaluer des actions de formation à partir d'une demande ou d'un référentiel, remédier aux difficultés individuelles



Accompagner des personnes dans leur projet de formation et de qualification professionnelle par la mobilisation de partenaires, la mise en oeuvre des parcours



Mes compétences :

Développement des compétences

Enseignement

Formation

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Management

Qualification

restauration