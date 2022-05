Après avoir été diplômé du D.N.O de la faculté d’œnologie de Bordeaux en 2003, j’ai continué mes études, et ai été diplômé en 2005 du diplôme d’ingénieur des travaux agricoles de l’ENITA de Bordeaux specialisé en viticulture œnologie. J’ai fait le choix d’élargir mes compétences en ajoutant à la spécialisation de l’œnologue la polyvalence de l’ingénieur, dans le but de ne pas considérer le vin uniquement comme un produit de fermentation des raisins, mais avant tout comme l’expression d’un terroir spécifique, optimisée par une équipe technique.



Après mes études, j’ai eu l’opportunité de partir travailler aux Etats-Unis. Au cours de cette période au sein de l’équipe de Dominus Estate, j’ai assisté le Winemaker et le Vineyard Manager dans toutes les étapes du processus de production, que ce soit l’analyse des sols en vue d’une nouvelle plantation, la mise en place d’un calendrier de traitement phytosanitaire, l’achat de nouveaux équipements de chais, la gestion des remontages ou les dégustations quotidiennes au cours des vinifications.

Cette expérience d’un an et demi, m’a également permis de découvrir le vin sous un autre aspect, celui du "Nouveau Monde", et de perfectionner mon anglais.



Après un passage de 3 vinifications au chateau Durfort-Vivens 2ème grand cru classé à Margaux en tant que responsable technique chai, aujourd'hui je suis maitre de chai du chateau COUTET 1er Grand Cru Classé à Barsac (Sauternes), responsable de l'ensemble de la partie technique de la plantation de la vigne à la mise en bouteille et l'habillage.





Laurier GIRARDOT



