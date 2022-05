Laurina MOTY

Mon objectif principal est de mettre ma rigueur et mon sens de la méthode au service de l'optimisation de la gestion des ressources tant humaines que matérielles.



Dans cette perspective, je capitalise sur mes acquis professionnels pour stimuler les échanges au sein de l'équipe mais aussi pour continuer d'apprendre à titre personnel.



Curieuse, souriante et avenante, je suis particulièrement soucieuse d'entretenir un climat de travail dynamique et agréable.



Mes compétences :

Sens des responsabilités

Conscience professionnelle

Polyvalence

Aisance relationnelle

gestion

Gestion de projet

Négociation

Autonomie

Gestion du stress

Management

Gestion de la relation client

Acheteur