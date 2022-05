Laurinda PRINO RENTE

D'un tempérament rigoureux et tenace, j'ai développé certaines qualités nécessaires et applicables à différents secteurs d’activités telles que :



- être organisée, méthodologique et réactive,

- aimer le travail en équipe,

- prendre des initiatives, avoir le sens des responsabilités,

- mettre tout en œuvre pour atteindre des objectifs fixés.



Je cherche à diversifier mon activité, à acquérir des compétences nouvelles en un mot à apprendre et me perfectionner continuellement pour répondre aux évolutions du métier.

Garde un esprit ouvert. J'ai conscience du fait que ce qui étais vrai hier ne l'est plus nécessairement aujourd'hui et réciproquement.









Mes compétences :

Navision

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3