Valérie THILAND

Un bilan de compétences a confirmé mes qualités/compétences transversales pour des métiers valorisant l'humain.

Ma motivation s'anime donc autour de la formation, de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières, de la qualité de vie au travail (QVT) , le télétravail, l'entreprise libérée... Mon fil d'Ariane sur Twitter @val_t1305

Dans l'immédiat, je me propose comme ASSISTANTE RH et j'envisage de reprendre des études supérieures en RH tout en travaillant pour y parvenir.

Si vous avez des contacts sur Evreux ou Paris St Lazare, n'hésitez pas à partager !



Mes compétences :

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office