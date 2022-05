Laurine AUBERT-FUDALA

Je suis sténotypiste de conférences, diplômée de l'école Grandjean en 2004 avec Mention Très bien après des études littéraires en prépa et à la Sorbonne Paris IV. J'exerce depuis 2002 en profession libérale.

J'assure la prise en sténotypie de toutes vos réunions, Comité d'entreprise, CHSCT, Conseil d'administration, Conseil de surveillance, conférence, table ronde, groupe de travail... et j'en rédige ensuite le compte rendu selon vos instructions, au style direct, indirect, synthétique ou non.

Je peux également effectuer la transcription de vos enregistrements si votre réunion a déjà eu lieu.

N'hésitez pas à me contacter pour obtenir un devis.