Laurine BERGERON

De nature dynamique, j'aime les journées de travail rythmées par des défis et des objectifs professionnels ciblés. J'aime apprendre chaque jour de mon métier afin d'être à la pointe de la nouveauté. Une grande faculté d'adaptation et un bon relationnel me sont souvent reportés. Une seule devise: la motivation. Depuis 9 ans en tant que chargée de recherche en biologie, je me suis forgée des bases solides en techniques expérimentales, en organisation et planification de plusieurs projets, en rédaction de communications scientifiques.

Mon évolution professionnelle se dirige actuellement vers une plus grande prise de responsabilité et de management.