Laurine BOCAGE

Actuellement responsable recrutement au sein de l'agence SIM EMPLOl , J'ai en charge la gestion du recrutement du personnel intérimaire et des placements CDD/CDI auprès de differents clients (logistique, tertiaire, grande distribution, industrie...)



J'occupe également la responsabilité de l'administration du personnel. Suivre la vie du personnel intérimaire de A à Z en binôme.







Mes missions :

(Brief client, definition profil, creation fiche de poste, proposition et négociation commerciale, suivi du detachement interimaire,suivi et recrutement des placements CDD,CDI...)



Mes dernières expériences professionnelles me permettent d'etre autant polyvalente en termes de Gestion RH, qu'en conduite de projet en communication. Parlons compétences !



Mes compétences :

Gestion de projet

Administration du personnel

Stratégie de communication

Word/excel/photoshop

Management

Technique de pilotage de structure

Techniques de recrutement

Gestion des Ressources Humaines