Laurine DUEZ

Vous recherchez une secrétaire médicale ayant un bon relationnel, étant à l'écoute des patients ?



Mon profil peut correspond à vos attentes !



Capable de gérer 15 dossiers patients, d'organiser les agendas des médecins, de prendre des rendez vous, d'accueillir et d'orientez des patients selon leur demande. je vous donnerai entière satisfaction. Ma rigueur, mon capacité d'adaptation et ma diplomatie me peuvent être que des atouts dans une collaboration d'équité.



N’hésitez pas à me contactez !!



Mes compétences :

Dictaphone

Microsoft Office

Informatique médicale

Secrétariat