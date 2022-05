Laurine DUHAMEL

Bonjour,

En poste dans un FAM pour personnes en situation de handicap intellectuel, je tente d'accompagner les résidants au plus prés de leurs besoins et de leurs projets. En recherches constantes d'idée pour des ouvertures sur l'extérieur de la structure et partenariats.

Je suis pour l'échange des savoirs-faire, le consommer mieux et local.



Mes compétences :

Actions sociales

Ameublement

Animation

Arts

Communication

Communication visuelle

Peinture

Tapisserie

tapisserie d'ameublement