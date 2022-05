Laurine GOMES (CUSSEAU)

Passionate about innovation and international perspective, I like leading multiple cross-functional projects as Digital marketing & Communication Expert, providing strong guidance into the digital transformation challenge of the company.



9 years experiences in:



- Digital Marketing, CRM, E-commerce, Social media, ROI focus



- Communication, 360° Advertising Campaigns, Brand identity, Content Management, Consumer focus



- Product & Mobile app Developments, Consumer Insight, UX, Design Thinking



- Projects Management, Trainings, Multicultural know-how, Test & learn vision, Management of media and digital agencies



Mes compétences :

Marketing

marketing produit

Communication

référencement

Marketing opérationnel

Webmarketing

Digital

Identité visuelle

Marketing stratégique

Publicité

SEM

SEO