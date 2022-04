Agathe WELTERLEN

Contrôleuse de gestion motivée, avec 6 ans d'expériences en Finance (comptabilité, contrôle de gestion et consolidation) grâce auxquelles j'ai acquis de solides compétences en analyse de reportings financiers, en résolution de problèmes et de travail en équipes internationales, cherche de nouveaux challenges.



• Master en Finance, Audit&Contrôle de gestion

• Analyse de reportings financiers, résolution de problèmes, respect des échéances, proactif au sein d’équipes internationales, expérience à s’adapter au sein d’environnements challengings

• Très bon esprit d’équipe, motivée, rigoureuse

• Langues: Français (langue maternelle), Anglais (courant : emails et téléphones journaliers avec des collaborateurs du monde entier), Allemand (débutante), Mandarin (débutante)

• Informatique: Logiciels: SAP FI/CO - MM, BPC, Reflex and IWS (ASGroupe Softwares), Exact

Microsoft Pack Office (Excel +)



Mes compétences :

Reporting financier