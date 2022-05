Laurine HUGEL

Mes 6 années d’expérience en design global et architecture d’intérieur spécialisé en hôtellerie m’ont permis de gérer des projets de l’esquisse au suivi de chantier. Mes qualités d’organisation, d’adaptation et de gestion d’équipe, ainsi que ma rigueur et mes connaissances techniques me permettront de mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Modélisation 3D

conception d'espaces

Conception de produit

Gestion de projet

Design d'espace

Suivi de chantiers

Design produit